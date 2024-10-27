Спорт

“Динамо” з “Шахтарем” зіграли внічию
27 Жовтня 2024 20:50
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футбол
Фрагмент матчу “Динамо” - “Шахтар” / Фото УПЛ

В 11 турі чемпіонату України відбулося перше в нинішньому сезоні “Українське класичне” – київське “Динамо” приймало на клубному стадіоні імені Валерія Лобановського донецький “Шахтар”.

Відкрити рахунок вдалось “гірникам” на 48-й хвилині. Після подачі Микола Матвієнко ударив головою вниз по центру воріт, Бущан витягнув м’яч з лінії воріт, але на добиванні зіграв Артем Бондаренко.

За півгодини до закінчення основного часу півзахисник “Шахтаря” Дмитро Криськів заробив вилучення. Це стало першою червоною карткою у його кар’єрі.

На 84-й хвилині на полі з’явився Караваєв, замінивши Тимчика, і ця заміна стала доленосною.

Буквально за три хвилини пройшла атака “Динамо”, Герреро відпасував наліво на Дубінчака, а фланговий захисник видав чудовий за траєкторією навіс на дальню стійку, куди набіг Караваєв та в дотик спрямував м’яча повз голкіпера – 1:1.

До завершення матчу залишалося ще трохи часу, але динамівцям не вдалося вирвати перемогу. У підсумку, бойова нічия – 1:1, яка дозволяє “Динамо” продовжувати очолювати турнірну таблицю, маючи однакову кількість очок із “Олександрією” (по 26).


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