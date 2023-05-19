“Динамо” вперше за 9 років не зіграє в Лізі чемпіонів

Київське “Динамо” втратило теоретичні шанси на кваліфікацію до Ліги чемпіонів у наступному сезоні.

У 27-му турі УПЛ СК “Дніпро-1” переграв “Колос” з рахунком 2:1 і відірвався від київського “Динамо” на 14 очок. Тепер у киян немає теоретичних шансів на друге місце, яке забезпечує місце у Лізі чемпіонів.

Востаннє “Динамо” не потрапляло у Лігу чемпіонів 9 років тому. У сезоні 2013/14, коли команду очолював Олег Блохін, кияни фінішували четвертими.

Зараз “Динамо” займає четверту позицію. Третє місце виведе “Динамо” у Лігу Європи, а четверте – п’яте відкриє шлях до Ліги конференцій.