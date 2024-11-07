Спорт

“Динамо” розгромно програло угорському “Ференцварошу” в Лізі Європи
8 Листопада 2024 00:03
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“Динамо” зазнало своєї четвертої поразки в основному раунді Ліги Європи 2024/25, програвши угорському “Ференцварошу” з рахунком 0:4.

Кияни підходили до цього поєдинку після трьох поразок і досі не змогли забити жодного гола в рамках турніру — загальний рахунок їхніх матчів у Лізі Європи становить 0:6.

“Ференцварош” здобув свою першу перемогу в Лізі Європи лише в попередньому турі, обігравши французьку “Ніццу” з рахунком 1:0. 

Зараз “Динамо” займає останнє, 34-е місце в турнірній таблиці Ліги Європи. Наступний матч кияни проведуть 28 листопада проти чеської “Вікторії”.


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