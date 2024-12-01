“Динамо” розділило очки з “Колосом” у матчі 15-го туру УПЛ

У 15-му турі української Прем’єр-ліги київське “Динамо” зустрічалося на виїзді з “Колосом”. Поєдинок у Ковалівці завершився внічию – 1:1.

Рахунок був відкритий вже на п’ятій хвилині, коли Бражко потужним дальнім ударом у нижній кут вивів гостей уперед. Господарі відповіли у середині першого тайму: удар Алефіренка після рикошету від Михавка зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов під диктовку “Динамо”. Кияни створили кілька небезпечних моментів, зокрема Буяльський був близький до голу, але йому завадив суперник добити м’яч у порожні ворота.

Наразі “Динамо” з 36 очками ділить лідерство в УПЛ із “Олександрією”, тоді як “Колос” із 14 пунктами посідає 12-те місце.