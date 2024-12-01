Спорт

“Динамо” розділило очки з “Колосом” у матчі 15-го туру УПЛ
1 Грудня 2024 19:33
читать на русском →
футбол
Київське «Динамо» завітало до Ковалівки, де зіграло з місцевим «Колосом» / Фото ФК “Динамо”

У 15-му турі української Прем’єр-ліги київське “Динамо” зустрічалося на виїзді з “Колосом”. Поєдинок у Ковалівці завершився внічию – 1:1.

Рахунок був відкритий вже на п’ятій хвилині, коли Бражко потужним дальнім ударом у нижній кут вивів гостей уперед. Господарі відповіли у середині першого тайму: удар Алефіренка після рикошету від Михавка зрівняв рахунок.

Другий тайм пройшов під диктовку “Динамо”. Кияни створили кілька небезпечних моментів, зокрема Буяльський був близький до голу, але йому завадив суперник добити м’яч у порожні ворота.

Наразі “Динамо” з 36 очками ділить лідерство в УПЛ із “Олександрією”, тоді як “Колос” із 14 пунктами посідає 12-те місце.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Грудня 2024 18:49

Зеленський обговорив із новим керівництвом ЄС зброю, санкції та євроінтеграцію України
1 Грудня 2024 19:14

Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах
1 Грудня 2024 18:07

ЄС виділить Україні 4,2 млрд євро до кінця року та запровадить нові санкції проти РФ
1 Грудня 2024 16:55

Генштаб: за добу на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень, тривають запеклі бої на кількох напрямках
1 Грудня 2024 15:34

Українці подали понад мільйон заяв на Зимову єПідтримку за перші п’ять годин
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки