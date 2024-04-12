Суспільство

Двоє жителів Херсонщини підірвалися на міні

12 Квітня 2024 10:30
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міна, херсонщина
Ілюстративне фото / Getty Images

На околиці с. Бобровий Кут на Херсонщині двоє місцевих мешканців підірвалися на міні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура

«За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, вранці 12 квітня на околиці с. Бобровий Кут, біля річки, йшли двоє місцевих жителів. Вони натрапили на вибуховий пристрій, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію ноги, жінка – осколкові поранення.

Як зазначається, попередньо цивільні постраждали від протипіхотної міни.

Наразі тривають першочергові слідчі дії за участі співробітників прокуратури та поліції.


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