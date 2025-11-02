Двоє заарештовані після поножовщини в поїзді в Англії

У Великій Британії поліція затримала двох людей після нападу з ножем на пасажирів поїзда у східній частині Англії. За даними правоохоронців, десять людей були поранені, дев’ятеро з них перебувають у критичному стані, передає Financial Times.

Британська транспортна поліція повідомила, що до розслідування долучені підрозділи контртерористичної поліції, однак інцидент поки не класифікований як терористична атака.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що попередні дані свідчать про те, що це «ізольований напад». Він зазначив, що рівень терористичної загрози у країні не змінювався і залишається на рівні «суттєвий».

За його словами, обставини події все ще з’ясовуються, а розслідування проводять місцеві правоохоронці за підтримки підрозділів з протидії тероризму. Він додав, що додаткова інформація буде оприлюднена після появи підтверджених висновків слідства.