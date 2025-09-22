Двоє людей постраждали через удари по Сумах та Київщині

У ніч на 22 вересня російські військові завдали ударів по Сумах та Київській області. Станом на ранок відомо про двох постраждалих.

Про це повідомили керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко та начальник Київської ОВА Микола Калашник.

“Внаслідок атаки російських БпЛА у Сумах постраждала одна людина. Це охоронець підприємства, куди влучив один із ворожих безпілотників”, – написав Кальченко.

У результаті атаки у Бориспільському районі постраждав 32-річний чоловік, в нього осколкове поранення плеча.

“Вся необхідна медична допомога надана в лікарні. Госпіталізації не потребує”, – написав Калашник.

Зафіксовано наслідки атаки у чотирьох районах Київщини:

у Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки;

у Фастівському районі сталася пожежа у приватному будинку;

в Обухівському районі уламки збитої повітряної цілі впали на багатоповерховий незаселений будинок;

у Бориспільському районі горів приватний будинок, ще одна будівля та транспортні засоби пошкоджено.