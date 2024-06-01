Дворічного Івана Мельника знайдено живим

Маленького Іванка Мельника знайшли живим та неушкодженим, повідомляє поліція Одеської області.

Малюка виявили за п’ять кілометрів від дому, у посадці між селами Борисівка та Баштанівка.

Поряд з ним постійно знаходився домашній пес Хаті. Саме він і кинувся в поле зору пошуковців.

Хлопчика везуть на огляд у лікарню. Його пошуки тривали більше 12 годин.

Нагадаємо, хлопчика двох років з села Борисівка Білгород-Дністровського району шукали з учорашнього вечора. Обстежили населений пункт, поля та дороги, які ведуть до райцентру Татарбунари.

До пошуків Івана Мельника задіяні співробітники Білгорода-Дністровського, Татарбунарського і Саратського відділів поліції, кінологи та оперативники управління карного розшуку обласної поліції, рятувальники, працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, прикордонники, мисливці й місцеві мешканці.