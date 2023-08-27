Кримінал

Дві людини загинуло внаслідок ДТП: 19-річна водійка не впоралася з керуванням

27 Серпня 2023 10:30
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дтп

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП з кількома загиблими в Чугуївському районі Харківщини.

Аварія сталася 27 серпня близько 04:45 на автошляху «Харків-Вовчанськ» в смт Старий Салтів.

Попередньо встановлено, що 19-річна харків’янка не впоралася з керуванням та допустила перекидання автомобіля Mitsubishi Pajero.

Внаслідок ДТП на місці загинули двоє пасажирів транспортного засобу – 28-річна жінка та 25-річний чоловік. Водійка отримала численні травми. Її доставили до лікарні. Ще один 21-річний пасажир від госпіталізації відмовився.

Відкрито кримінальне провадження.


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