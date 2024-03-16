Політика

Два роки тому Росія розбомбила Драмтеатр у Маріуполі, загинули від 300 до 600 людей

16 Березня 2024 10:31
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маріуполь
16 березня 2022 року росіяни провели в Маріуполі каральну акцію - розбомбили театр, який використовувся як укриття для цивільних / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський у другі роковини авіаудару російських загарбників по драмтеатру в Маріуполі наголосив, що кожен російський вбивця відповідати за скоєне. Про це він написав у Facebook.

“Маріуполь. Драмтеатр. Напис “Діти”. Два роки минуло… Світ має памʼятати все, що зробила Росія проти України й українців, і кожен російський вбивця повинен відповідати за скоєне. Ми забезпечимо таку їхню відповідальність”, – підкреслив Президент.

“Світла пам’ять усім, чиє життя забрав російський терор”, – зазначив Зеленський.

«Рівно два роки тому хтось надав злочинний наказ скинути багатотонні авіабомби на прихисток мирних громадян, і хтось виконав його, забравши невід’ємне право на життя у сотень людей. Театр був центром розподілу їжі, води й визначеним пунктом збору для майбутньої евакуації. Там цивільні українці переховувались від постійних обстрілів та чекали на евакуацію. Жінки, діти, літні люди, евакуйовані із пологового будинку вагітні та породіллі з немовлятами: всі вони загинули під уламками. Тепер саму будівлю знищили вщент, аби приховати сліди злочину. Можна зруйнувати стіни, але неможливо зруйнувати пам’ять. Ми пам’ятаємо! За кожен воєнний злочин буде суворе покарання», – наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Телеграмі.

Драматичний театр Маріуполя, який люди використовували як укриття, 16 березня 2022 року розбомбила російська авіація. Тоді загинули, за різними оцінками, від 300 до 600 людей.


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