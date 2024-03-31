Кримінал

Два роки тому була звільнена Буча

31 Березня 2024 13:14
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31 березня — друга річниця звільнення Бучі від окупантів. Два роки тому деокуповане місто стало першим наймасштабнішим свідоцтвом жорстоких звірств рашистів, які сколихнули весь світ.

Місто було в окупації 28 днів. Викрадення, тортури, зґвалтування, мародерство та вбивства цивільних, у тому числі і дітей — не повний перелік того, що за цей час там вчинили російські військові. Українські поліцейські ретельно задокументували ці воєнні злочини для Міжнародного кримінального суду.

Друга річниця звільнення Бучі: поліція ідентифікувала понад тисячу загарбників, та більше 100 воєнних злочинців / Фото з телеграм-каналу @V_Zelenskiy_official

Слідчі Нацполіції вже опитали сотні свідків і потерпілих, провели сотні допитів, експериментів та оглядів місця подій, вивчили терабайти даних з зовнішніх камер спостереження. Це дозволило отримати величезний масив інформації про підрозділи збройних сил рф, які перебували в місті Буча: повні анкетні дані, дані про займані посади, розмежування по взводам та відділенням, інформація про зброю та техніку, місця проживання, контактні телефони та дані родичів.

Поліцейські вже ідентифікували більше тисячі російських військових, що в кінці лютого 2022 року вторглись у Бучу, — говорить Іван Дулкай, старший слідчий Нацполіції в особливо важливих справах, — отримана інформація дозволила нам накласти маршрути руху окупантів з конкретним часом та місцем, а це, в свою чергу, дало можливість ідентифікувати знаходження конкретного підрозділу на місці злочину під час його вчинення. Ми змогли розібрати повну структуру ударних угрупувань окупантів так званих БТГр (батальйонно-тактичних груп), структуру їх керівництва, види та розмежування техніки та озброєння.


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