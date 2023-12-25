Суспільство

Два фільми про війну в Україні включені до шортліста премії “Оскар”

25 Грудня 2023 20:55
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Два документальні фільми про війну в Україні включені до шортліста премій Американської кіноакадемії «Оскар».

Картина українського режисера та фотографа Мстислава Чернова «Двадцять днів у Маріуполі» (20 Days in Mariupol) побореться за номінації одночасно у двох категоріях – «Найкращий повнометражний документальний фільм» та «Найкращий міжнародний фільм».

А роуд-муві «У дзеркалі заднього виду» (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамели складе конкуренцію фільму Чернова та ще півтори десятку стрічок у документальній категорії.

Голосування щодо номінацій на премії «Оскар» пройде з 11 по 16 січня, а списки номінантів, по п’ять у кожній категорії, будуть оголошені 23 січня. 96-та церемонія вручення цих найпрестижніших у світі кінонагород відбудеться 10 березня в Лос-Анджелесі у кіноконцертному залі Dolby Theatre і транслюватиметься у прямому ефірі телемережею ABC.


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