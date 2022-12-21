Суспільство

Дума дозволила самозайнятим росіянам збирати гриби

21 Грудня 2022 10:35
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росія

Депутати Держдуми РФ ухвалили у третьому читанні закон про право самозайнятих ставати учасниками ринку обігу органічної продукції.

Зараз у Росії для фізичних осіб, які не мають статусу індивідуального підприємця, включення до реєстру виробників органічної продукції неможливе при тому, що самозайняті громадяни є основними виробниками меду та продукції бджільництва, а також збирачами дикоросів, йдеться в записці пояснення до законопроекту.

Законопроект було внесено до Держдуми, щоб усунути правові прогалини та дати самозайнятим доступ до включення до реєстру виробників органічної продукції.

“Закон потрібний. Самозайняті зможуть тепер займатися виробництвом органічної продукції, це і бортництво, гриби, ягоди тощо”, – говорив, представляючи ініціативу голова комітету Держдуми з аграрних питань Володимир Кашин.

Закон набуде чинності з 1 вересня 2023 року.


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