Політика

Дуда заявив, що у разі російської агресії Польщу будуть захищати до 100 тисяч військових НАТО

12 Липня 2023 18:37
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дуда, польща, нато, саміт

До Польщі у разі російсської агресії буде негайно перекинуто до 100 тисяч військових із країн НАТО.

Про це за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, коментуючи затвердження оборонних планів Альянсу, заявив у середу президент Польщі Анджей Дуда.

“Якби стався напад на “Брестські ворота”, то можна було би розраховувати на спрямування на нашу територію приблизно 100 тис. військ НАТО для негайної оборони”,- заявив Дуда.

За його словами, це ті очікування Польщі, які закладено в оборонних документах НАТО, затверджених у Вільнюсі.

Він зауважив, що Польща не хоче повторення Бучі – захоплення ворогом території країни та великої кількості невинних цивільних жертв.

“НАТО каже цьому “ні”, а відтак прийнято нову доктрину оборони”,- наголосив польський лідер.

Він також назвав позитивним рішення Альянсу про розташування натівських складів з озброєнням на території Польщі.

Дуда підкреслив, що цьогорічний саміт НАТО зафіксував остаточну зміну підходів у стосунках до Росії, яку навіть у найменшій мірі перестали називати партнером Альянсу в документах організації.

“Сьогодні вже немає жодного сумніву: Росія є агресором і найбільшою загрозою для країн НАТО, вона веде агресивну війну в Україні, а відтак її названо суб’єктом, який є найбільшою загрозою для Альянсу”,- констатував польський лідер.


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