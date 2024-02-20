Політика

Дуда заявив, що блокування польсько-українського кордону спричинене російською агресією

20 Лютого 2024 20:43
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дуда, кордон, польща, рф
Анджей Дуда / Getty Images

Президент Польщі Анджей руда заявив, що блокування польсько-українського кордону спричинене у першу чергу російською агресією і висловив сподівання, що конфлікт буде вирішений шляхом тристоронніх перемовин.

Про це Дуда сказав в інтервʼю “Українському радіо”, передає Суспільне.

“Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що давайте пам’ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникло б взагалі. Проблема в тому, що Росія напала на Україну”, — сказав він.

Дуда наголосив, що поляки мають право на протест, і якщо цей протест законний, то влада його захищатиме. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не рішенням польського уряду.

Президент Польщі також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

“У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті, можна сказати, в тристоронній формулі Польща – Україна – водії. Сподіваюся, що таким же чином можна буде вирішити і це питання мирним шляхом, шляхом переговорів”, — зазначив він.


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