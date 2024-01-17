Дуда вважає, що розпочати процедуру вступу України до НАТО можна ще на етапі війни

Вступ України в НАТО до завершення війни з Росією не можливий, але розпочати процедуру можна навіть на етапі протистояння агресору, переконаний президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на заяви Дуди за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі

“Під час війни це неможливо, але я вважаю, що Україна має отримати запрошення у НАТО, що запустить процес обговорення цього питання у національних парламентах країн-членів Альянсу. Цей процес міг би тривати, і це дуже важливо для морального духу захисників України”.

Він додав, що Україна “має прагнути до повноправного членства в НАТО” і що майбутнє членство України дуже важливе для міці всього НАТО і безпеки Польщі.