Дуда відвідає Китай

У п’ятницю Президент Польщі Анджей Дуда вирушає із п’ятиденним візитом до Китаю, де зустрінеться з лідерами КНР.

Під час візиту польський лідер переконуватиме у необхідності досягнення миру в Україні, зокрема через важливість України для ініціативи “Поясу і шляху”. Про це заявив у п’ятницю Дуда в ефірі радіо ZET.

Як зазначив президент РП, під час візиту до КНР він говоритиме з керівництвом цієї країни про Україну, про двосторонні економічні відносини, підкресливши, що позиція Китаю має важливе значення у контексті майбутнього миру в Україні. За його словами, ключ до миру в Україні “значною мірою” перебуває у Пекіні.

Дуда наголосив, що територія України має “ключове значення” для китайської ініціативи “Одного поясу, одного шляху”, яка полягає, зокрема, у розширенні інфраструктурної мережі з Китаю до Європи. Один із маршрутів цієї ініціативи, який пролягає через Україну, “зараз не використовується”. Дуда натякнув, що позиція Варшави має бути важливою для Пекіна, оскільки Польща у контексті цієї ініціативи відіграє суттєву роль.

Він також зазначив, що Пекін має “можливості політичного впливу” на режим Лукашенка, що може сприяти послабленню гібридних дій проти Польщі на кордоні з Білоруссю.

Під час візиту до Китаю Дуда зустрінеться із главою КНР Сі Цзіньпіном, прем’єром Китаю Лі Кецяном і головою Постійного комітету Всекитайських зборів Чжао Лецзі.

“Один пояс, один шлях”— це ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, прийнята урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій.