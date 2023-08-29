Політика

Дубінський зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію депутатів

29 Серпня 2023 15:07
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Народний депутат Олександр Дубінський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону, який пропонує скасувати відстрочки від мобілізації для парламентарів.

Проєкт закону №9647 опублікували на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що згідно з чинним законодавством України захист незалежности та територіальної цілісности України є обов’язком громадян України. 

Однак народні депутати звільнені від призову на військову службу під час мобілізації та не беруть участі у захисті країни під час війни, що «створює несправедливе ставлення для виконання конституційних обов’язків всіма громадянами України».

Тому Дубінський пропонує забезпечити справедливу мобілізацію в Україні під час воєнного стану, а саме виключити парламентарів із переліку людей, які не підлягають призову на військову службу. 

Так, зі ст. 23 та ст. 29 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» пропонують виключити відстрочку для народних депутатів. 

«Народні депутати були обрані та є представниками Українського народу у Верховній Раді України… тому розділити відповідальність та захищати цілісність країни повинні не тільки громадяни з високою моральною відповідальністю, а й народні депутати України», — йдеться в записці.


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