        Суспільство

        ДТП за участі військових США у Польщі: є постраждалі

        Галина Шподарева
        21 Жовтня 2025 10:03
        читать на русском →
        У Польщі американські військові потрапили в ДТП / Фото: Державна пожежна служба Познані
        У Польщі американські військові потрапили в ДТП / Фото: Державна пожежна служба Познані

        У понеділок ввечері, 20 жовтня, у Польщі сталася ДТП за участі транспорту американських військовослужбовців.

        Про це повідомили у Державній пожежній службі Познані.

        Аварія сталася близько 19:00 у місті Височка Познанського повіту. Внаслідок зіткнення постраждали четверо американських солдатів й водій мікроавтобуса. Військових госпіталізували.

        Реклама
        Реклама

        За даними видання TVP,  водій автобуса врізався в американський військовий автомобіль, який зупинився на узбіччі. Через це машина зʼїхала з дороги та пошкодила ще три військові авто.

        ДТП з військовими США у Польщі / Фото: Державна пожежна служба Познані, TVP

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини