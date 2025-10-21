ДТП за участі військових США у Польщі: є постраждалі

У понеділок ввечері, 20 жовтня, у Польщі сталася ДТП за участі транспорту американських військовослужбовців.

Про це повідомили у Державній пожежній службі Познані.

Аварія сталася близько 19:00 у місті Височка Познанського повіту. Внаслідок зіткнення постраждали четверо американських солдатів й водій мікроавтобуса. Військових госпіталізували.

За даними видання TVP, водій автобуса врізався в американський військовий автомобіль, який зупинився на узбіччі. Через це машина зʼїхала з дороги та пошкодила ще три військові авто.