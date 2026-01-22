        Суспільство

        Арктичний холод відступає: де 23 січня чекати на плюсові температури

        Галина Шподарева
        22 Січня 2026 22:07
        Вечірній Львів / Фото: t.me/Lv1256
        Вечірній Львів / Фото: t.me/Lv1256

        У п’ятницю, 23 січня, в Україні очікується подальше послаблення морозів через зміну синоптичної ситуації. Водночас у більшості регіонів прогнозують захмарене небо та невеликий сніг.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “В Україні відбуватиметься подальше послаблення морозу за рахунок зміни синоптичної ситуації: тиск і далі падатиме, холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу відступатиме, а до нас поширюватиметься вологе набагато тепліше повітря з Чорного моря і Балкан”, – пояснюють синоптики.

        Такі процеси зумовлять хмарну погоду, з якої в більшості областей випадатиме невеликий сніг. Вітер очікується східний, швидкістю 5-10 м/с.

        На північному сході країни температура повітря вночі становитиме -15…-10 °C, вдень -10…-5 °C. На півдні, у Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують -7…-2 °C, вдень -3…+2 °C. На решті території України вночі очікується -11…-6 °C, вдень -7…-2 °C.

        Погодна мапа України на 23 січня / Фото: Укргідрометцентр

