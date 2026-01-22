Арктичний холод відступає: де 23 січня чекати на плюсові температури

У п’ятницю, 23 січня, в Україні очікується подальше послаблення морозів через зміну синоптичної ситуації. Водночас у більшості регіонів прогнозують захмарене небо та невеликий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“В Україні відбуватиметься подальше послаблення морозу за рахунок зміни синоптичної ситуації: тиск і далі падатиме, холодне сухе повітря арктичного походження з північного сходу відступатиме, а до нас поширюватиметься вологе набагато тепліше повітря з Чорного моря і Балкан”, – пояснюють синоптики.

Такі процеси зумовлять хмарну погоду, з якої в більшості областей випадатиме невеликий сніг. Вітер очікується східний, швидкістю 5-10 м/с.

На північному сході країни температура повітря вночі становитиме -15…-10 °C, вдень -10…-5 °C. На півдні, у Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують -7…-2 °C, вдень -3…+2 °C. На решті території України вночі очікується -11…-6 °C, вдень -7…-2 °C.