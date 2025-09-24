ДТП за участі поліцейського на Дніпропетровщині: загинув водій скутера, 14-річний підліток у лікарні

23 вересня, близько 22:00, у місті Кам’янське Дніпропетровської області сталася ДТП за участю поліцейського. На місці загинув водій скутера, його пасажир, 14-річний підліток, зазнав травм.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що співробітник Кам’янського районного управління поліції за кермом власного авто Hyundai Sonata рухався головною дорогою по вулиці Будівельників у напрямку проспекту Героїв АТО.

“У цей час водій скутера виїхав з другорядної дороги просп. Металургів, унаслідок чого сталося зіткнення. Внаслідок ДТП, попередньо – водій скутера, загинув. 14-річний хлопець – попередньо, пасажир скутера, доставлений до лікарні”, – розповіли в поліції.

У поліцейського ознак сп’яніння не виявлено. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди здійснюватиме територіальне управління Державного бюро розслідувань.