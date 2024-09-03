ДТП у Китаї: шкільний автобус в’їхав у натовп людей, є загиблі 

Шкільний автобус в’їхав у натовп людей у китайській провінції Шаньдун, щонайменше 11 людей загинули, серед них 5 школярів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Зазначається, що водій “втратив контроль” над автобусом та врізався в учнів та батьків, коли ті стояли біля воріт місцевої школи.

Наразі відомо про 11 загиблих, серед них шість батьків та п’ять учнів. Ще кілька людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

Водія автобуса взяли під варту, причини інциденту з’ясовують правоохоронці, зокрема чи був наїзд на людей навмисним.

Зазначається, що дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками — часте явище в Китаї. У липні цього року поліція повідомила, що автомобіль врізався в групу пішоходів у місті Чанша, у результаті 8 людей загинули, ще кілька отримали поранення.