Суспільство

ДТП у Китаї: шкільний автобус в’їхав у натовп людей, є загиблі 
3 Вересня 2024 13:26
читать на русском →
дтп, китай
Ілюстративне фото / AFP

Шкільний автобус в’їхав у натовп людей у китайській провінції Шаньдун, щонайменше 11 людей загинули, серед них 5 школярів.

Про це повідомляє BBC з посиланням на державні ЗМІ Китаю.

Зазначається, що водій “втратив контроль” над автобусом та врізався в учнів та батьків, коли ті стояли біля воріт місцевої школи.

Наразі відомо про 11 загиблих, серед них шість батьків та п’ять учнів. Ще кілька людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані.

Водія автобуса взяли під варту, причини інциденту з’ясовують правоохоронці, зокрема чи був наїзд на людей навмисним.

Зазначається, що дорожньо-транспортні пригоди зі смертельними наслідками — часте явище в Китаї. У липні цього року поліція повідомила, що автомобіль врізався в групу пішоходів у місті Чанша, у результаті 8 людей загинули, ще кілька отримали поранення.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Вересня 2024 14:39

Армія РФ атакувала балістикою інститут в Полтаві: є загиблі, під завалами перебувають люди
3 Вересня 2024 14:43

США близькі до угоди про постачання Україні далекобійних крилатих ракет, – Reuters 
3 Вересня 2024 14:28

Верховна Рада провалила голосування зі збільшення податків
3 Вересня 2024 13:21

Екснардепу від “Партії регіонів” та його спільникам оголосили підозру за збір даних про українських діячів та підрив колії на Полтавщині
3 Вересня 2024 12:56

Заступника директора НАБУ Углаву звільнено
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки