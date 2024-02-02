ДТП на Рівненщині: внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса троє людей загинуло

Близько 10-ї години ранку 2 лютого поблизу села Михалин Рівненського району зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це повідомила у Фейсбуці поліція Рівненської області.

“Унаслідок ДТП у Рівненському районі загинули троє осіб: на місці події працюють поліцейські”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє поліція, поблизу села Михалин колишнього Березнівського району зіткнулися вантажівка DAF і Mercedes-Benz Vito. Унаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

На місце події також виїхали й працівники Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Рятувальники усунули наслідки ДТП та деблокували загиблих.