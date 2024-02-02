Суспільство

ДТП на Рівненщині: внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса троє людей загинуло

2 Лютого 2024 13:32
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загиблі, дтп
ДТП на Рівненщині / Національна поліція

Близько 10-ї години ранку 2 лютого поблизу села Михалин Рівненського району  зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, внаслідок чого загинули троє людей.

Про це повідомила у Фейсбуці поліція Рівненської області.

“Унаслідок ДТП у Рівненському районі загинули троє осіб: на місці події працюють поліцейські”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє поліція, поблизу села Михалин колишнього Березнівського району зіткнулися вантажівка DAF і Mercedes-Benz Vito. Унаслідок ДТП загинули водій мікроавтобуса та дві пасажирки.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

На місце події також виїхали й працівники Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Рятувальники усунули наслідки ДТП та деблокували загиблих.


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