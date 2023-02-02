ДСНС уточнила дані щодо атаки на Краматорськ

Як повідомлялося, 1 лютого у м. Краматорськ внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.

Станом на 07:00 2 лютого внаслідок обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих осіб та 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано).

Загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС.

До рятувальних робіт залучено 183 особи та 18 од. техніки, з них від ДСНС 60 осіб та 11 од. техніки (в т. ч. мобільно-оперативна група ГУ ДСНС).