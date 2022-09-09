ДСНС: “Друга армія у світі воює з дітьми” (фото)

Сьогодні вдень о третій годині російські війська обстріляли Харків. За даними ГУ ДСНС, пошкоджено п’ять багатоповерхівок, кілька приватних житлових будинків, розважальний центр та дитячий садочок.

“Друга армія у світі воює з дітьми. Ціллю російських солдат є дитячі ліжечка та м’які іграшки. Ось вона, «ісконная русская доблєсть»”, – коментують наслідки обстрілу рятівники.

Усі осередки займання, які трапилися внаслідок обстрілу, рятувальники оперативно ліквідували.

Для ліквідації пожеж та наслідків обстрілів було залучено 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу #ДСНС. Крім того, на місці обстрілів працювали піротехніки Служби, які обстежили вражену територію та вилучили залишки вибухонебезпечних предметів.