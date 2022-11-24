Суспільство

Дружини та матері мобілізованих поїхали до Путіна

24 Листопада 2022 09:40
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росія, мобілізація

80 матерів і дружин мобілізованих із Кубані вирушають до Москви і добиватимуться зустрічі з Путіним. Вони мають намір провести акцію на Красній площі, пишуть місцеві ЗМІ.

Протестувальники входять до краснодарського відділення «Ради матерів і дружин» і планують акцію на неділю, приурочивши її до Всесвітнього дня матері, повідомили ЗМІ дві жінки. Одна з них розповіла, що її чоловік, призваний наприкінці вересня, перестав виходити на зв’язок, і з 9 жовтня їй нічого не відомо про його долю. У військкоматі їй сказали, що чоловік нібито зник безвісти, але жодних документальних підтверджень цьому не дали.

Шукати правди в Кремлі жінки мають намір тому, що не вірять у допомогу від влади регіону і не вірять їм, каже активістка. За її словами, такі самі делегації очікуються і з інших російських міст. «Питань до Путіна дуже багато. У Раді формують їхній загальний список. Усі хочуть отримувати правдиву інформацію про знаходження їхніх рідних та домогтися повернення тих, хто згідно із законом не підлягає мобілізації, але потрапив під неї. Багато хто просуває питання з приводу виплат, але я б не відносила його до основних», — розповіла одна із співрозмовниць.

Втім, вона сумнівається, що Путін їх прийме, швидше анонсована Пєсковим зустріч пройде з «узгодженими» матерями та дружинами. Лідер «Рада матерів та дружин» Ольга Цуканова вже заявила, що її соратниць до Путіна не звуть, а за активістками почалося стеження.


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