Кримінал

Дружину Медведчука оголосили у розшук

11 Квітня 2023 21:49
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Медведчук

Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку — дружину колишнього народного депутата Віктора Медведчука.

Про це йдеться на сайті МВС.

Там зазначили, що вона зникла 24 березня. Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Також зазначено, що вона переховується від органів досудового розслідування. Нагадаємо, на початку лютого Марченко отримала підозру у фінансуванні російсько-окупаційних військ.

Їй загрожує від 6 до 8 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.


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