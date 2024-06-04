Суспільство

Дружині одеського колишнього депутата-зрадника Маркова оголосили підозру

4 Червня 2024 14:05
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корупція, сбу
Інеса Маркова / СБУ

СБУ повідомила про підозру дружині колишнього народного депутата – зрадника від забороненої Партії регіонів Ігоря Маркова Інесі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Інеса Маркова є співвласницею російської ІТ-компанії, яка розробляє програмне забезпечення для бойової авіації РФ. У 2014 році подружжя виїхало до Москви, де переховується від правосуддя та сприяють війні Росії проти України.

За даними слідства, ще до повномасштабного вторгнення РФ Маркова заснувала в Росії так званий «Інженерний центр інформаційно-аналітичних систем».

Серед його співзасновників – підсанкційний російський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни проти України.

На замовлення корпорації «Ростех» компанія розробляє бортові системи для бойових гелікоптерів РФ. Зокрема йдеться про КА-52 «Алігатор» та Мі-28Н «Нічний мисливець».

Задокументовано, що від початку повномасштабного вторгнення РФ компанія фігурантки поставила до російських угруповань програмних продуктів на понад 100 млн рублів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Інесі Марковій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, за матеріалами СБУ суд наклав арешт на її комерційну нерухомість, приватний будинок та земельну ділянку в Одесі на загальну суму понад 250 млн грн.

У 2023 році СБУ повідомила Маркову про підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України, серед яких – державна зрада.

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності.


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