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Дружина “слуги” Торохтія придбала квартиру та приміщення в курортному містечку Болгарії під час війни, – ЗМІ

27 Червня 2023 08:04
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корупція

Аліна Левченко, дружина народного депутата фракції “Слуга Народу” Богдана Торохтія, у серпні 2022 року купила нерухомість у курортному місті Несебр (Болгарія), а ще через кілька місяців – квартиру і паркомісце в Києві, на Печерську.

Про це йдеться у журналістському розслідуванні Bihus.Info.

Так, за даними болгарського майнового реєстру, 1 серпня 2022 року Левченко придбала квартиру площею 58.8 кв. м та приміщення на першому поверсі площею 283.4 кв. м у житловому комплексі Valencia Gardens у Несебрі. Сума угоди становила близько $59 тис. (за даними болгарського реєстру нерухомості), однак, згідно з цінами на місцевих сайтах агентств нерухомості, квартира у Valencia Gardens мала б обійтися мінімум у $74 тис., а приміщення – у $403 тис. Відтак, орієнтовна ринкова вартість цієї нерухомості може становити близько $477 тис.

Valencia Gardens – сучасний ЖК, розташований на першій лінії моря у новій частині міста. На його території є басейн, джакузі, СПА- та фітнес центр, лобі-бар, ресторан, медичний центр та підземний паркінг.

Крім цього, у жовтні 2022-го Аліна Левченко придбала квартиру площею 68 кв. м у ЖК “Новопечерська вежа” в Києві, а в березні 2023-го паркомісце там же. Ринкова вартість такої квартири у стані після будівельників становить $114 тис. Паркомісця – $30 тис.

Цю нерухомість виявили завдяки відео на особистій Instagram-сторінці Левченко, а також публікаціям на сторінці її дизайн-студії. Надалі представники міжнародного проєкту OCCRP допомогли отримати документи з болгарського реєстру нерухомості, які підтверджують власність дружини нардепа на згадану нерухомість.

Також журналісти-розслідувачі з’ясували, що з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року нардеп Торохтій вісім разів виїжджав за межі України і жодного разу нічого не повідомляв про перебування за кордоном у своїх соцмережах. Загалом після російського повномасштабного вторгнення парламентар перебував за межами України понад 90 днів – це приблизно три місячні відпустки за півтора року.

Завдяки публікаціям Аліни Левченко в Instagram, журналістам вдалося ідентифікувати виїзди Торохтія до Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.

Нардеп відмовився відповідати телефоном на запитання щодо майна у Болгарії і запропонував надіслати офіційний запит. Після цього зі сторінки дизайн-студії дружини нардепа зникли публікації про дизайн болгарської квартири.

Крім того, Левченко опублікувала в соцмережах відкритий лист, у якому послалася на свої попередні статки, нібито задекларовані у 2020 році. Однак дізнатися їх наразі неможливо – попередні декларації досі недоступні для громадськості, а подавати нові декларації посадовці взагалі не зобов’язані.


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