Дружина президента не хоче, щоб Зеленський йшов на другий термін

Перша леді України Олена Зеленська каже, що не хоче бачити свого чоловіка, Володимира Зеленського, на посту президента у майбутньому.

Про це Зеленська заявила у подкасті видання The Economist

“Я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін або на два наступні терміни”.

Перша леді вважає, що йому, і їй разом з ним, треба знайти щось нове у цьому житті. І вони достатньо креативні, щоб придумати цікаве заняття.

Журналісти The Economist запитали Зеленську про те, яким вона бачить майбутнє після війни для себе і своєї сім’ї.

“Наша сім’я знову буде разом. Будемо жити разом, з чоловіком і дітьми. Весь час. Візьмемо відпустку і поїдемо кудись, навіть не знаю, куди завгодно, але гуртом, всі четверо. І ця відпустка буде тривалою – цілий місяць. А вже після цього ми подумаємо, що робити далі, він і я”.