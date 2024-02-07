Дружина керівника спортклубу ЗСУ задекларувала квартиру за 1500 гривень — розслідування

Цивільна дружина керівника Центрального спортивного клубу ЗСУ Леся Леськів задекларувала квартиру у Львові площею 93 квадратних метри, яку у 2002 році купила нібито за 1500 гривень.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske.

Саме ця ціна вказана в декларації жінки. Крім того, у Лесі Леськів є будинок в елітному котеджному містечку під Києвом «Петрушки Вандерленд». За її декларацією, будинок придбаний у 2012 році за 930 тисяч гривень — на той момент це трохи більше ніж 100 000 доларів.

Жінка їздить на Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску. Автівка придбана нібито за 500 000 гривень — на той час це трохи менше ніж 18 тисяч доларів. Проте навіть зараз найдешевший автомобіль цієї моделі 2017 року коштує від 30 тисяч доларів.

Леськів — заслужена майстриня спорту з кульової стрільби. Зараз працює тренеркою в тому ж ЦСК ЗСУ. У 2016 році Леся Леськів отримувала 23 тисячі гривень доходу на місяць, а у 2019 році — 34,5 тисячі.

Журналісти запитали про невідповідність доходів цивільної дружини і її майна керівника ЦСК ЗСУ Вадима Височина:

— Ну насправді, ми ж не голі, і не босі. Я тобі сказав. Дружина, якщо ти бачила, вона їздить по всьому світу, мотається, вдома її зараз немає.

— Це ж не пояснює, звідки доходи.

— Ти рахуй, що кожен місяць вона отримує валюту.

— Так це не задеклароване тоді?

— А її не треба декларувати, бо вона, скажи мені, як добові, це як харчування, його не треба декларувати.