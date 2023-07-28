Кримінал

Другий удар у Дніпрі прийшовся по будівлі СБУ

28 Липня 2023 22:01
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дніпро, ракетний удар

У Дніпрі російські ракети влучили в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА. Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі”, – написав він у Facebook.

У місцевих пабликах пишуть, що будівля СБУ в Дніпрі порожня вже півтора роки і це вже третя спроба поцілити в неї за всю війну.

У результаті знесли стіну та дах у ЖК навпроти – там звичайні квартири звичайних людей.


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