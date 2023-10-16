Суспільство

Дрони ЗСУ вразили рекордну кількість ворожої техніки

16 Жовтня 2023 15:16
читать на русском →
зсу, дрони

За тиждень Сили оборони за допомогою безпілотників уразили 428 одиниць російської техніки.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

“Абсолютний рекорд від Армії дронів — бійці уразили 428 одиниць російської техніки за тиждень.

Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.

Дякую нашим героям, які в надскладних умовах тримають оборону та активно уражають окупантів”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Жовтня 2023 15:24

Влада Ірану повідомила, що ХАМАС звільнить заручників, якщо Ізраїль припинить бити по Газі
16 Жовтня 2023 15:16

Дрони ЗСУ вразили рекордну кількість ворожої техніки
16 Жовтня 2023 14:55

Директора Одеського теруправління відсторонили від виконання службових обов’язків-НАБУ
16 Жовтня 2023 14:01

The Washington Post: Росія вже два місяці отримує зброю від КНДР
16 Жовтня 2023 13:29

“Армії дронів” встановила новий рекорд: 428 одиниць знищеної техніки за тиждень
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки