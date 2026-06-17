Дрони РФ атакували сортувальний хаб “Нової пошти” у Сумах

Вранці 17 червня російські безпілотники двічі атакували сортувальний термінал “Нової пошти” у Сумах. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю, обладнання та контейнери з відправленнями.

Про це повідомили у “Новій пошті”.

Як зазначили в компанії, ніхто зі співробітників не постраждав. Внаслідок атаки пошкоджено дах термінала, частину обладнання та контейнери з посилками. Після влучань виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

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На момент удару на території хабу перебували понад 13 тисяч відправлень. Загальна оголошена вартість вантажів перевищує 42 млн гривень.

Наразі триває оцінка пошкоджень будівлі та перевірка стану відправлень.

“Нова пошта компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, які були пошкоджені або знищені внаслідок атаки. Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті Нової пошти”, – йдеться в повідомленні.