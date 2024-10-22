Суспільство

Дрони атакували підприємства в Тамбовській і Воронезькій областях рф 
22 Жовтня 2024 08:20
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дрони, пожежа, рф
Пожежа у Тамбовській області / Telegram

Дрони атакували підприємство “Біохім” у російській Тамбовській області і промислове підприємство у Воронезькій області рф.

Про це повідомив губернатор Тамбовської області Максим Єгоров, губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram, російське пропагандистське видання ТАСС.

“Сьогодні о 5:20 ранку в м. Рассказово, імовірно, внаслідок прильоту безпілотника на підприємстві АТ “Біохім” пролунав вибух із подальшим загорянням”.

 Губернатор запевняє, що постраждалих немає, пожежу за годину загасили і що всі необхідні служби міста чергують на місці.

Про атаку безпілотників заявив і керівник Воронезької області РФ.

“Черговими силами ППО і засобами РЕБ в одному з районів області було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. Він упав на будівлю цеху промислового підприємства”.

Губернатор також запевняє, що обійшлося без постраждалих, але виникло “невелике загоряння на одному поверсі будівлі”. Станом на 7 ранку на місці працюють пожежні розрахунки.

Гусєв додав, що небезпека атаки БПЛА в регіоні зберігається.

ТАСС із посиланням на Росавіацію повідомляє, що тимчасово закрили аеропорт Нижнього Новгорода, імовірно, через загрозу нальоту українських безпілотників.

Трохи раніше російські Telegram-канали повідомили, що в аеропорту ввели план “Килим” – це означає, що він закритий, а літаки перенаправляють на інші летовища.


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