Суспільство

Дрони атакували нафтобази на території РФ

12 Березня 2024 08:13
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дрони, рф
Пожежа на нафтобазі / Російські ЗМІ

Внаслідок атаки БпЛА у місті Орел та Нижньогородській області РФ загорілись нафтобази.

Про це повідомив губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков, російські Телеграм-канали, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, РИА Новости з посиланням на владу Нижньогородської області та “Лукойл”.

В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об’єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння”.

Російські Телеграм-канали повідомили про звуки вибухів в Орлі. Крім того, Гладков повідомив, що внаслідок атаки нібито українських безпілотників у Бєлгородській області без світла залишилися 7 населених пунктів.

Вранці російські ЗМІ та пабліки повідомили, що також безпілотники атакували об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Нижньогородській області РФ.

У “Лукойлі” повідомили, що робота технологічної установки “ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез” тимчасово зупинена “у зв’язку з інцидентом”.


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