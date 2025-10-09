Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області (відео)

Сьогодні, 9 жовтня, українські безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвіїв Курган Ростовської області. Місцеві жителі фіксували польоти БпЛА та влучання у підприємство.

Про це пише Telegram-канал Astra.

За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, після удару БпЛА у населеному пункті Матвєєв Курган почалася пожежа на нафтобазі.

Селище Матвєєв Курган розташоване за 20 км від кордону України й за 150 км від лінії фронту.

Нафтобаза “Матвіїв-Курган” забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також здійснює роздрібну торгівлю пальним через власні АЗС.

Як заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, у Матвіїво-Курганському районі під час відбиття повітряної атаки знищено три БпЛА.

“У селищі Матвіїв Курган пошкоджено скління, фасади та покрівлю кількох житлових будинків, а також п’ять автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.