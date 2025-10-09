        Суспільство

        Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області (відео)

        Галина Шподарева
        9 Жовтня 2025 14:47
        Дим від пожежі на нафтобазі / Фото: Соцмережі
        Сьогодні, 9 жовтня, українські безпілотники атакували нафтобазу у селищі Матвіїв Курган Ростовської області. Місцеві жителі фіксували польоти БпЛА та влучання у підприємство.

        Про це пише Telegram-канал Astra.

        За інформацією Telegram-каналу “Кримський вітер”, після удару БпЛА у населеному пункті Матвєєв Курган почалася пожежа на нафтобазі.

        Селище Матвєєв Курган розташоване за 20 км від кордону України й за 150 км від лінії фронту.

        Нафтобаза “Матвіїв-Курган” забезпечує паливом організації різних сфер діяльності, а також здійснює роздрібну торгівлю пальним через власні АЗС.

        Як заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, у Матвіїво-Курганському районі під час відбиття повітряної атаки знищено три БпЛА.

        “У селищі Матвіїв Курган пошкоджено скління, фасади та покрівлю кількох житлових будинків, а також п’ять автомобілів. Інформація про постраждалих уточнюється”, – йдеться в повідомленні.


