Дрони, артилерія та авіабомби: під ударами опинилися п’ять районів Дніпропетровщини

Упродовж доби російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіаційними бомбами. Внаслідок обстрілів поранення дістали двоє людей, зафіксовані руйнування та пожежі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Павлоградському районі під ударами опинилися Павлоград та Юріївська громада. У Павлограді пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобілі. Поранення дістали 45-річний чоловік і 75-річна жінка. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

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У Юріївській громаді пошкоджено об’єкт інфраструктури та приватний будинок.

У Дніпровському районі росіяни атакували Дніпро та Підгородненську громаду. Внаслідок обстрілів виникли пожежі.

У Нікопольському районі під вогнем опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади.

На Синельниківщині російські війська завдали ударів по Яворницькій, Шахтарській та Миколаївській громадах. Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватне домоволодіння та об’єкти інфраструктури.

Також удари були зафіксовані в Криворізькому районі — по Кривому Рогу та Апостолівській громаді. Там виникли пожежі.