ДПСУ: “Розвідка активно стежить за розвитком подій на території Білорусі”

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається «контрольованою», стягування додаткових білоруських військ наразі не фіксується, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Безпосередньо по кордону ситуація незмінна. Вона повністю контрольована», – запевнив він.

Речник назвав заяву Міноборони Білорусі щодо «посилення» кордону з Україною «нагнітанням, щоб продовжувати підігрувати Росії». Демченко зазначив, що «Білорусь неодноразово висувала на адресу України звинувачення у недружніх діях».

«Але зараз ми не фіксуємо поряд із нашим кордоном переміщення чи то техніки, чи то особового складу. Скоріш за все, в рамках інформаційного впливу Білорусь буде вимушена робити фото- і відеоматеріали, може, якісь частини і перебуватимуть на кордоні», – наголосив речник ДПСУ.

Він зауважив, що «розвідка активно стежить за розвитком подій на території Білорусі».

Міністерство оборони Білорусі заявило 11 серпня, що начебто «відправляє додаткову військову техніку до прикордонних з Україною районів».