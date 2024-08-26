Доведеться скоригувати плани з підготовки до зими, – Укренерго

За результатами сьогоднішньої атаки енергетики скоригують плани з підготовки до зими. Щодо відключень світла на наступні місяці — поки немає якихось прогнозів.

Про це на брифінгу розповів член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

“Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, носитимуть знак “мінус”, і, відповідно, скоригувати плани з підготовки до зими”, – сказав Бойко.

Він зауважив, що “поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми” та можливість постачати електрику громадянам безперебійно.

Бойко додав, що після ракетно-дронової атаки 26 серпня змінилися обставини і щодо експорту електроенергії, який планувався минулого тижня.