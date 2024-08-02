Спорт

Довбик офіційно перейшов до італійської “Роми”
2 Серпня 2024 18:36
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футбол
Артем Довбик / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард збірної України Артем Довбик офіційно  перейшов із іспанської “Жирони” до італійської “Роми”.

Контрактрозрахований до кінця сезону-2028/29. Як повідомляв напередодні інсайдер Фабріціо Романо, за найкращого бомбардира Ла Ліги Жирона отримала 30,5 мільйонів євро. Ще 6 мільйонів можуть “набігти” у вигляді бонусів.

У новій команді Довбик виступатиме під 11-м номером. У чемпіонаті Іспанії він грав під “дев’яткою”.


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