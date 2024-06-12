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Дощовий циклон незабаром покине Україну та відновиться спека
12 Червня 2024 21:52
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Соборний узвіз в Харкові / Фото: Суспільне

У четвер, 13 червня, в деяких регіонах України ще дощитиме, проте у більшості областей очікується сонячна та спекотна погода.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У четвер дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Одещині та Миколаївщині. У ніч на 13 червня дощі будуть йти на Чернігівщині, Сумщині та у східних областях. В усіх інших регіонах завтра опадів не передбачається.

Температура повітря у західних та північних областях триматиметься на рівні +18…+23 градуси, у центрі +23…+27, проте на Вінниччині +20…+23 градуси. На півдні України буде +27…+30 градусів, але на Одещині – від +22 до +25 градусів. У східних областях завтра вдень буде +26…+30 градусів.


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