Суспільство

Дорога до Авдіївки повністю прострілюється — Донецька ОВА

14 Лютого 2024 17:07
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війна
Знак на в'їзді до Авдіївки / Фото: Генштаб ЗСУ

Дорога, яка веде в Авдіївку, повністю прострілюється. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і захопити українське місто в найкоротші терміни.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у середу, 14 лютого, в ефірі телемарафону.

«Та дорога, яка вела в місто, вона прострілюється ворогом повністю», — стверджує він.

За його даними, у місті залишаються 926 осіб. В Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів, але обстановка дуже складна, додав він. По 3−4 людини виїжджає з міста щодня, зазначив глава ОВА.

«Ворог намагається прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротші терміни. Наші захисники стримують ворога на усіх напрямках», — заявив Філашкін.


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