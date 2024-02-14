Дорога до Авдіївки повністю прострілюється — Донецька ОВА

Дорога, яка веде в Авдіївку, повністю прострілюється. Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ і захопити українське місто в найкоротші терміни.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у середу, 14 лютого, в ефірі телемарафону.

«Та дорога, яка вела в місто, вона прострілюється ворогом повністю», — стверджує він.

За його даними, у місті залишаються 926 осіб. В Авдіївці є резерви гуманітарної допомоги, води та медикаментів, але обстановка дуже складна, додав він. По 3−4 людини виїжджає з міста щодня, зазначив глава ОВА.

«Ворог намагається прорвати лінію оборони та захопити місто в найкоротші терміни. Наші захисники стримують ворога на усіх напрямках», — заявив Філашкін.