Політика

Допомога Україні від США сприяє зростанню американської економіки — Блінкен

8 Грудня 2023 17:37
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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що військова допомога Україні сприяє створенню більшої кількості робочих місць та зростанню американської економіки.

Про це дипломат повідомив на брифінгу після зустрічі зі своїм британським колегою Девідом Кемероном 7 грудня.

“Якщо ви подивитеся на інвестиції, які ми зробили в оборону України, стане ясно, що 90% допомоги у сфері безпеки, яку ми надали, фактично було витрачено тут, в Сполучених Штатах”, — сказав Блінкен.

Держсекретар підкреслив, що це “призвело до більшого створення робочих місць у США та зростання американської економіки”.

“Це на додаток до важливості підтримки Києвом глобальної політики та національної безпеки Сполучених Штатів”, — додав дипломат.


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