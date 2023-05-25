Долгова звільнили після інтерв’ю з Пригожиним

Колишнього проросійського активіста з Харкова Костянтина Долгова звільнили з проекту «Телега ONLINE» за інтерв’ю з Євгеном Пригожиним.

За словами Долгова, він мав вести стрим у телеграм-каналі, але після виходу інтерв’ю з головою ПВК «Вагнер» його звільнили.

«Мені повідомили, що моїх послуг не потребують. І прямим текстом сказали — це через те саме інтерв’ю», — заявив Долгов.

Нагадаємо, у Харкові Долгова звинувачували в організації підпалів банкоматів.

У 2014 році, коли екс-регіонал Олег Царьов вніс за Долгова заставу і того випустили із СІЗО, Долгов перебрався до Росії, де тривалий час співпрацював із командою Владислава Суркова, яка займалася Мінськими угодами.

Коли Сурков був усунений від цієї роботи, Долгов перейшов у команду політтехнологів, які працюють на Сергія Кирієнка, нинішнього заступника глави адміністрації президента Росії, і якийсь час займався інформаційним супроводом роботи кількох депутатів Держдуми.