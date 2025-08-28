Документальний фільм Мстислава Чернова “2000 метрів до Андріївки” представить Україну на “Оскарі”

Україну на премії “Оскар-2026” у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” представлятиме документальна стрічка “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова.

Про це повідомив Український Оскарівський комітет.

“Це безкомпромісно чесний і пронизливий документальний твір, який занурює у реальність російсько-української війни крізь людський досвід – крихкий, виснажливий і водночас сповнений гідності. Цей український фільм має стати ще більш видимим у світі, адже він говорить від імені тих, хто щодня захищає свободу і право на життя”, — йдеться у заяві комітету.

Мстислав Чернов зазначив, що для нього велика честь представляти Україну в цій категорії.

Фільм розповідає про завдання одного українського взводу — подолати кілометр укріпленого лісу, щоб звільнити село від російських військ. Журналіст супроводжує їх, але чим далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною , тим більше усвідомлюють, що ця війна може ніколи не закінчитися.

Робота над стрічкою почалася у вересні 2023 року. Над нею, окрім Чернова, працювали фотограф Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем займалася Мізнер, а музику створив дворазовий володар премії “Ґреммі” композитор і продюсер Сем Слейтер, відомий своєю роботою над “Чорнобилем” та “Джокером”.

В українських кінотеатрах фільм стартує з 28 серпня.