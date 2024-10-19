Додому повернулися 95 українських захисників

Україна і РФ напередодні провели черговий обмін військовополоненими за формулою «95 на 95».

За словами президента Володимира Зеленського, ці люди «захищали Маріуполь і “Азовсталь”, Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину».

Посередниками при організації обміну виступала влада Об’єднаних Арабських Еміратів.

У рамках обміну було звільнено українського правозахисника, журналіста і військовослужбовця ЗСУ Максима Буткевича. Російська влада засудила його до 13 років ув’язнення за звинуваченням у «вбивстві мирного населення», проте міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає ці звинувачення фальсифікованими і покликаними помститися Буткевичу за його діяльність.

Повернувшись до України, Буткевич сказав, що він залишив колонію в Луганській області, де перебуває «понад чотири десятки засуджених військовополонених за сфабрикованими справами».

«Для них дуже важливо те, що ми поїхали, важливо, щоб вони про це дізналися. Тому що ми перші обміняні засуджені військовополонені з цієї луганської колонії», – розповів Буткевич.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в рамках цього обміну на батьківщину вдалося повернути «багатьох українців, які отримали так звані “вироки” судової системи країни-агресора».

Зі звільнених 28 осіб отримали тривалі терміни, а 20 – довічне ув’язнення, повідомляє штаб. Серед них 69 солдатів і сержантів та 26 офіцерів.

За повідомленням штабу, це вже 58-й обмін полоненими між Україною і Росією, звільнено вже 3767 українців.

Серед українських військових, які повернулися внаслідок обміну – 34 бійці «Азова». Про це повідомив командир бригади Денис Прокопенко.

За його словами, ці військовослужбовці 2022 року обороняли Маріуполь і завод «Азовсталь», а потім провели в російському полоні два з половиною роки. Денис Прокопенко нагадав, що в російських в’язницях продовжують перебувати ще близько 900 бійців «Азова».

Українські військовополонені, які раніше повернулися на батьківщину після обмінів, розповідали про тортурні умови, в яких утримували «азовців». У серпні в Ростові-на-Дону на показовому судовому процесі військовополоненим із бригади «Азов» обвинувачення запросило від 16 до 24 років позбавлення волі.