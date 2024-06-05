До зими українці можуть проводити значну частину дня без електроенергії, – FT

Перші російські атаки взимку 2022-2023 років були спрямовані на електричну мережу країни, яку, за словами чиновників та експертів, можна було відносно легко відновити. Але останні обстріли, які зосереджені на ТЕС та ГЕС, буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Один з українських урядовців на умовах анонімності заявив виданню, що суботня атака росіян на енергетику була “руйнівна”. Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електрики.

За словами посадовця, лише внаслідок обстрілу в суботу, 1 червня, було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.

“Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві”, – сказав один зі чиновників, відповідаючи на питання про те, які будуть наступні місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що “це наша нова норма”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки. За його словами РФ вже знищила 9,2 ГВт української генерації.