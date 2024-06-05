Економіка

До зими українці можуть проводити значну частину дня без електроенергії, – FT

5 Червня 2024 15:00
електроенергія
Робітники перевіряють трансформатор, який постраждав від російського ракетного обстрілу на електростанції ДТЕК / Фото: AP

Перші російські атаки взимку 2022-2023 років були спрямовані на електричну мережу країни, яку, за словами чиновників та експертів, можна було відносно легко відновити. Але останні обстріли, які зосереджені на ТЕС та ГЕС, буде набагато складніше і дорожче відремонтувати, відбудувати чи замінити.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Один з українських урядовців на умовах анонімності заявив виданню, що суботня атака росіян на енергетику була “руйнівна”. Інший посадовець заявив, що, ймовірно, це означатиме, що до зими українці будуть проводити значну частину свого дня без електрики.

За словами посадовця, лише внаслідок обстрілу в суботу, 1 червня, було втрачено 1,2 ГВт електроенергії, а інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.

“Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві”, – сказав один зі чиновників, відповідаючи на питання про те, які будуть наступні місяці.

Інший чиновник, вказуючи на відключення світла, заявив, що “це наша нова норма”.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наслідки російських атак на енергетику країни довгострокові, і тому економія буде частиною повсякденного життя в наступні роки. За його словами РФ вже знищила 9,2 ГВт української генерації.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Червня 2024 15:00

До зими українці можуть проводити значну частину дня без електроенергії, – FT
5 Червня 2024 14:30

Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн
5 Червня 2024 14:02

Під час проходження ВЛК у ТЦК на Житомирщині помер чоловік
5 Червня 2024 13:37

Уряд прийняв постанову про бронювання ДСНС
5 Червня 2024 12:43

Правоохоронці викрили посадовця КМДА на поборах із автоперевізників
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки