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До звільненого Херсона прибув перший потяг з Києва

19 Листопада 2022 12:54
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херсон

До звільненого Херсона прибув потяг з Києва вперше з з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Суспільне.

Потяг відправився зі столиці 18 листопада о 22:14. У вагонах було 200 пасажирів, які придбали квитки “До перемоги”. Потяг прибув з вагонами, розписаними українськими митцями в рамках проєкту “Потяга до Перемоги”.

Проєкт реалізували за спільної участі Укрзалізниці та UNITED 24. Вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам. 


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