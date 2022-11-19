До звільненого Херсона прибув перший потяг з Києва

До звільненого Херсона прибув потяг з Києва вперше з з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Суспільне.

Потяг відправився зі столиці 18 листопада о 22:14. У вагонах було 200 пасажирів, які придбали квитки “До перемоги”. Потяг прибув з вагонами, розписаними українськими митцями в рамках проєкту “Потяга до Перемоги”.

Проєкт реалізували за спільної участі Укрзалізниці та UNITED 24. Вагони пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці під час війни та облаштовані за новими стандартами екіпірування. Кожен із 7 вагонів присвячено тимчасово окупованій (на момент старту проєкту) території України та подвигам українців, які чинять опір окупантам.