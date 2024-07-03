Суспільство

До Землі наближається “потенційно небезпечний” астероїд
3 Липня 2024 16:12
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космос
Ілюстративне зображення / NASA

У четвер, 4 липня, астероїд 2024 KQ1 пролетить облизу Землі. Довжина астероїда 180 метрів. Відстань від нього до Землі становитиме 3,5 млн км. Швидкість руху небесного об’єкта – 24 768 км/год.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на Лабораторію реактивного руху NASA.

У NASA зазначають, що якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче ніж 7,5 млн км, а його розмір перевищує 150 м, тоді його вважають “потенційно небезпечним об’єктом”. Астероїд 2024 KQ1 підпадає під два параметри одночасно.


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